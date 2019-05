Maxi rissa in centro: coinvolti 20 giovani

UDINE - Maxi rissa nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio in piazza San Giacomo, a Udine. A essere coinvolti una ventina di giovani. Non ci sarebbero stati feriti, ma 5 ragazzi sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

Inizialmente la lite sarebbe scaturita tra due giovani. Dalle parole si è passati in breve alle mani e la lite è diventata una vera e propria rissa tra due gruppi distinti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Come detto non è stato necessario il supporto del 118.

Un’altra rissa, sempre durante la notte, è scoppiata all’esterno della discoteca Krepapelle di Tavagnacco.