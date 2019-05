Non chiude la porta blindata a chiave: i ladri entrano in casa e rubano 10 mila euro

UDINE - La porta blindata non era stata chiusa a chiave. Una leggerezza che è costata cara a una famiglia residente in via Baldasseria Bassa, a Udine. Al rientro a casa, infatti, sabato sera, l'amara scoperta: i ladri erano riusciti a entrare portando via oggetti preziosi per un valore di circa 10 mila euro.

Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato. Come riferito dalle forze dell'ordine, è probabile che i ladri siano riusciti ad aprire la porta utilizzando semplicemente una tessera di plastica. Non sono stati trovati, infatti, segni di effrazione.

Le indagini del caso sono affidate alla Polizia di Udine.