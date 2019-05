Accusa un malore alla guida e finisce contro un muretto: ferito un 84enne

VILLA SANTINA - Un uomo di 84 anni è rimasto coinvolto, nella giornata di domenica, in un incidente verificatosi in via Battisti, a Villa Santina. L'anziano sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida, facendolo finire fuori strada, contro un muretto di cemento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo avergli prestato i primi soccorsi l'hanno trasportato, a bordo di un'ambulanza, all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.