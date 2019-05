Rotta balcanica: Rizzetto interroga Salvini per bloccare il flusso di migranti

UDINE - Emergenza Immigrazione irregolare: il deputato Walter Rizzetto di Fratelli di Italia presenta un’interrogazione al Ministro dell’Interno Salvini per il contrasto dei flussi in crescita di migranti irregolari che entrano via terra nel territorio nazionale.

«Non ci sono solo gli sbarchi, in Friuli Venezia Giulia - chiarisce Rizzetto - c’è una vera e propria emergenza a causa dell’aumento di clandestini provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica che dalla Slovenia raggiungono Trieste. Mentre si continua a parlare solo di porti chiusi, di fatto nei primi quattro mesi del 2019, in Italia ci sono stati più arrivi via terra che sbarchi nel meridione".

«Chiediamo immediati provvedimenti al Ministro dell’Interno per contrastare l’ingresso sul territorio nazionale di presenze irregolari che entrano dalla Slovenia. Inoltre vanno resi pubblici i dati di queste entrate, ad oggi il Ministero dell’Interno ha fornito esclusivamente quelli relativi agli sbarchi», conclude Rizzetto.