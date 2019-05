Giornata di traffico intenso in A4: continuano a crescere i transiti di Tir

PALMANOVA - E’ tornata regolare la circolazione sulla A4 Venezia Trieste interessata da lunedì mattina da congestioni e code a tratti. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, si sono registrati rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert rallentamenti dovuti al forte flusso di autotrasportatori provenienti da oltreconfine, già in marcia dalle prime ore dell’alba. Le congestioni hanno riguardato principalmente la direzione verso Venezia.

I primi incolonnamenti si sono verificati fra Udine – Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova), Villesse e San Giorgio di Nogaro e fra Latisana e Portogruaro e hanno interessato l’infrastruttura fino alle 10 e 30 circa, dopo di che le code si sono riassorbite. Su tutta la A4, restano sempre elevati i flussi di mezzi pesanti il cui trend è ancora in crescita anche se in modo meno sostenuto rispetto al passato. Nel 2018, infatti, sono transitati 13 milioni 052 mila 704 camion, ovvero il 2,98% in più rispetto al 2017. Le congestioni, come è inevitabile visto che le corsie sono a larghezza ridotta, si formano spesso nei tratti dove sono attivi i cantieri per il completamento della terza corsia e proprio per questo qui i limiti di velocità sono stati abbassati. I lavori, comunque, procedono spediti e la terza corsia sarà conclusa prima di quanto previsto.

Durante lo scorso week-end (l’autostrada è rimasta chiusa 12 ore tra il bivio A4/A23 e Portogruaro nella notte fra sabato 18 e domenica 19 maggio), nonostante la pioggia e le condizioni meteo decisamente sfavorevoli, sono stati eseguiti una serie di interventi importanti: oltre alle manutenzioni ordinarie, è stato deviato il traffico sul nuovo sedime autostradale in un tratto di due chilometri tra San Giorgio e Latisana, verso Venezia, è stato demolito il cavalcavia Teglio – Gorgo e varato quello che collega Porpetto a Castello (una struttura lunga 90,4 metri e del peso di 290 chilogrammi).