Due persone incappucciate scavalcano una recinzione: allarme furti a Martignacco

MARTIGNACCO – Ladri in azione a Martignacco, in una laterale di via Cividina. A chiamare il 112 è stato un vicino di casa, insospettitosi nel vedere due persone incappucciate scavalcare la recinzione del giardino.

Poco dopo anche il proprietario dell’abitazione, al rientro, si è accorto che una delle porte di ingresso era stata forzata e che i ladri avevano disattivato il sistema di allarme, avvisando dell'accaduto i militari dell'Arma.

Sul posto sono interventi i carabinieri che stanno svolgendo gli approfondimenti del caso. E’ probabile che i due ladri siano stati disturbati prima di riuscire a mettere le mani su oggetti preziosi e contanti.