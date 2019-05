Donna investita sulle strisce pedonali finisce in ospedale

UDINE – Una donna di 72 anni è stata investita da un’auto nella tarda mattinata di lunedì 20 maggio. E’ accaduto all’intersezione tra via Savorgnana e via Gorghi. La donna ha dovuto ricorrere alle cure del 118 ed è stata portata per accertamenti in ospedale.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine. Da quanto hanno riferito, una Atv Kia Venga condotta da un 51enne di Udine mentre usciva da via Savorgnana per immettersi in via Gorghi ha urtato la donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La signora è finita a terra ed è stata soccorso da un’ambulanza del 118.