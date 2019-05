Furto al parco Moretti: spariti dal chiosco bibite e generi alimentari

UDINE - Spaccata al chiosco del parco Moretti. I ladri sono riusciti a infrangere la vetrata e a introdursi nel baretto, mettendo le mani su generi alimentari, bibite e bottiglie di vino. Spariti anche alcuni spiccioli del fondo cassa.

I danni sono ingenti, e ammonterebbero a diverse migliaia di euro. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto aggirarsi delle persone con fare sospetto nei pressi del chioschetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della vicina Questura che hanno avviato le indagini del caso.

Non è iniziata certamente nel migliori dei modi la stagione primaverile per questa attività, già costretta a fare i conti con le bizze del tempo. Il raid dei ladri proprio non ci voleva.