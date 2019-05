Open Studi Aperti: gli architetti aprono le porte ai cittadini

UDINE - Oltre 40 mila cittadini hanno partecipato nell’edizione 2018 agli eventi organizzati dagli oltre 750 studi di 92 Provincie che hanno aderito a Open Studi Aperti, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che il 24 e 25 maggio torna in tutta Italia.

L’OBIETTIVO - Obiettivo, per quella che può definirsi la più importante manifestazione diffusa di architettura, è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini in quanto fondamentale per la loro qualità della vita. Per Alessandra Ferrari, Coordinatrice del Dipartimento Promozione della Cultura architettonica e della figura dell’architetto «Open studi Aperti risponde innanzitutto ad un bisogno dei cittadini, quello che l’architettura sia per tutti. Da una indagine che il Consiglio Nazionale ha commissionato alla Makno – in occasione del nostro Congresso Nazionale – sulla percezione che l’opinione comune ha dell’architetto emerge, infatti, che a questa figura professionale si richiede sempre più una grande capacità di ascolto: per comprendere i bisogni individuali e quelli delle comunità che sempre più vogliono partecipare alle scelte che riguardano l’ambiente e il futuro delle città e dei territori». Il 24 e 25 maggio, infatti, gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico per far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano e stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

A UDINE - Ogni studio si racconterà mediante un evento promosso negli spazi di lavoro alcuni particolarmente interessanti. Nella provincia di Udine apriranno le porte ben undici studi d’Architettura di cui in città lo studio TR3ND, Sacha Fornaciari Architettura, de’Santis e Pittino architetti e LANS Land Atelier Nicola Sutto.