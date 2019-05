Continua a girare con l'auto sequestrata: multa da 1.988 euro e denuncia

UDINE - Nel corso dei consueti controlli della Polizia stradale sui veicoli immatricolati all’estero che circolano sul territorio nazionle, e condotti da persone residenti in Italia, una pattuglia della sottosezione di Palmanova a fermato lungo l’autostrada A4 una Mercedes S 63 AMG cabrio immatricolata in Germania.

Alla luce delle recenti modifiche al Codice della strada, in vigore dallo scorso gennaio, colui che risiede in Italia non può condurre nel territorio nazionale un veicolo immatricolato all’estero, pena il sequestro del mezzo. Da un’immediata verifica in banca dati è emerso però che già nel mese di marzo l’autovettura, condotta da una persona residente in Italia, fosse stata sottoposta a sequestro dalla Polizia, e successivamente affidata al conducente per le incombenze di reimmatricolazione nel nostro Paese, o, in caso contrario, di esportazione all’estero. Nel caso specifico, colui che ne era stato nominato custode, anziché adempiere alla prevista procedura, ha continuato a utilizzare l'auto come se nulla fosse.

I poliziotti hanno elevato la sanzione di 1.988 euro al responsabile della custodia del veicolo, che, se nel primo sequestro era il conducente del mezzo, nel secondo episodio, sedeva al posto del passeggero. Si è quindi proceduto ad un nuovo sequestro ai fini della confisca dell'auto, che è stata poi affidata a un custode acquirente per la successiva alienazione. Il responsabile è stato altresì denunciato all’autorità giudiziaria per la sottrazione del mezzo in violazione alle norme del sequestro.