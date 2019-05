Fermato un iracheno con una carta d'identità contraffatta

TARVISIO - Nel corso dell’attività di pattugliamento e retrovalico degli agenti della IV Zona Polizia di frontiera di Tarvisio, mirata alla prevenzione e repressione dei reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e di traffico illecito di carattere transnazionale e transfrontaliero, è stato controllato un cittadino con carta d’identità italiana rilasciata dal Comune di Roma.

Il documento esibito mostrava qualche imperfezione che non è sfuggita all’occhio attento degli operatori di frontiera. Accompagnato negli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti, si è scoperto che l'uomo non era italiano ma un cittadino iracheno in possesso di documento alterato. Nello specifico, il titolo di viaggio faceva parte di un lotto di altri 190 'documenti in bianco' rubati.

Per tale motivo lo straniero è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un traffico, quello dei documenti cosiddetti in bianco, molto redditizio: 400 euro è il prezzo medio per questi documenti validi nella loro forma originale che vengono poi compilati in modo clandestino.