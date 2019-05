Silvio Brusaferro alla guida dell'Istituto Superiore di Sanità

UDINE – Il Ministero della Salute ha indicato il professor Silvio Brusaferro, direttore del Dipartimento di Area medica dell’Università di Udine, quale presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il rettore Alberto De Toni esprime la propria grande soddisfazione, «unitamente all’auspicio che questa importante segnalazione possa essere confermata. Tale indicazione rappresenta indubbiamente un grande traguardo personale e professionale del professor Brusaferro, ma altresì un grande risultato per il dipartimento di Area Medica, l’Università degli Studi di Udine, la sanità regionale e per l’intero Friuli». Anche il rettore eletto, Roberto Pinton, ha accolto con grande piacere la notizia del prestigioso riconoscimento ottenuto dal prof. Brusaferro, che «conferma l’apprezzamento per il contributo che componenti illustri del nostro ateneo possono dare a istituzioni di cruciale valenza nazionale».

Irene Mavelli, direttrice vicaria del Dipartimento di Area medica (Dame) e decana dei professori ordinari, esprime «a nome di tutto il Dipartimento la nostra piena soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dal professor Brusaferro. Faccio a lui i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che l’iter parlamentare dell’indicazione del Ministero della Salute vada a buon fine». Carla Di Loreto, rappresentante di area medica in Consiglio di amministrazione dell’ateneo, si compiace «per il riconoscimento alla grande professionalità del professor Brusaferro e al suo costante impegno a favore della comunità».