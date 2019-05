Giornata Mondiale del Gioco: Udine pronta a far divertire adulti e bambini

UDINE - Tutto è pronto per la 16esima edizione della Giornata Mondiale del Gioco che si svolgerà a Udine sabato 25 maggio 2019, dalle 16 alle ore 20. La manifestazione è organizzata dal Comune di Udine e vede la partecipazione di una sessantina di soggetti fra enti, associazioni e privati che proporranno un ricco programma di giochi, sport, laboratori e altre attività ludico ricreative. La Giornata Mondiale del Gioco è un evento promosso a livello internazionale dall’International Toy Library Association (Itla).

Spazi urbani trasformati in aree da gioco

In tale occasione si intende ribadire l’importanza del gioco quale attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo, fattore di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale; elemento di agio e benessere utile per il miglioramento della qualità della vita nonché strumento di prevenzione a contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.

I princìpi ispiratori della Giornata Mondiale del Gioco sono la gratuità, il gioco per tutti (l’evento infatti vuole favorire l’incontro tra persone di età, genere e cultura differenti), il giocare dappertutto trasformando gli spazi urbani in luoghi dedicati alla pratica del gioco in una dimensione di relazione e di benessere.

Alcuni degli eventi in programma

In vista dei Campionati Europei di Calcio Under 21 in programma dal 16 al 30 giugno 2019 la Giornata Mondiale del Gioco ospiterà in piazza Matteotti dalle ore 10 alle ore 19 il Trophy Tour della Uefa Under 21 Championship 2019, che aspetta grandi e piccoli con attività di animazione, divertimento e molte sorprese, tra le quali la Coppa ufficiale e tante altre attività digitali di fan esperience. L’iniziativa è a cura della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Master Group Sport in collaborazione con PromoTurismo Fvg. Il Comune di Udine propone tra l'altro un Convegno Internazionale sul gioco e sull'attività ludica organizzato nell'ambito del Progetto Europeo Urbact 'The Playful Paradigm - Il Paradigma del Gioco' in cui verrà affrontato il tema del gioco in tutte le sue manifestazioni, come strumento di partecipazione e relazione intergenerazionale, contrasto all'azzardopatia e promozione della salute, sostenibilità urbana e invecchiamento attivo, facilitazione sociale e miglioramento della vivibilità degli spazi urbani. Sono ospiti per l'occasione le 7 città europee partner di progetto Cork (Irlanda), Klaipeda (Lituania), Esplugues de Llobregat (Spagna), Viana do Castelo (Portogallo), Katowice (Polonia), Novigrad (Croazia) e Larissa (Grecia).

Ci sarà anche la tessera della Giornata Mondiale del Gioco

Alla Giornata Mondiale del Gioco saranno presenti anche 4 Ludobus provenienti da altrettante città italiane che proporranno i loro giochi sul colle del Castello; sarà un'occasione anche per lanciare l'iniziativa '20anni con il Ludobus – Io c'ero'. Nel 2019, infatti, il Ludobus di Udine compie 20 anni d'attività e per tale occasione intendiamo realizzare una raccolta di testimonianze (commenti, disegni, foto, riflessioni, ecc.) allo scopo di avviare una riflessione sul gioco.

Per i più piccoli viene riproposta la tessera della Giornata Mondiale del Gioco (GMG-Card), disponibile presso i punti informativi dislocati presso l'InfoPoint di Promoturismo Fvg (piazza 1° maggio, 7), il Punto Informa del Comune di Udine (via Savorgnana) e la Ludoteca Comunale, che premia la partecipazione alle attività con un goloso ricordo della manifestazione.

La Giornata Mondiale del Gioco si terrà anche in caso di maltempo, proponendo la buona parte delle attività in programma. Per informazioni:Ludoteca comunale, via del Sale, 21 - tel. 0432 127 2677, (ludoteca@comune.udine.it).