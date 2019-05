Fine settimana di eventi al Parco del Cormor

UDINE - Un lungo weekend quello del 25 e 26 maggio al Parco del Cormor di Udine fra sport, enogastronomia e attività per bambini, nell'area verde più bella della regione.

Si comincia già sabato mattina con l’appuntamento col Mercato dei produttori agricoli a km zero per proseguire con la specialità della carne alla griglia a pranzo servita a tutti i presenti. Nel pomeriggio, alle 17.30, momento conviviale per la presentazione delle attività dell’estate del Parco del Cormor insieme ai gestori, agli organizzatori e agli operatori di settore e autorità. Alle 18.30 ci sarà la prima edizione di 'AperiGREEN', l’aperitivo a bordo P…arco, dedicato all’enogastronomia locale e ai prodotti tipici. Per l'occasione saranno presentate una birra artigianale regionale e il salame nostrano, ovviamente con una bella colonna sonora e tanta musica. Alle 19 apertura delle griglie per la cena fra le colonne della famosa struttura ideata dall’architetto Pirzio-Biroli.

Domenica giornata di sport e famiglie perché dalla mattina ci sarà 'Solo Grazie Run', la manifestazione ludico-motoria all’insegna del dono con sport, musica e divertimento che continuerà fino al primo pomeriggio. Verso le 14 la prima edizione di 'NaturalMENTE' insieme alle guide naturalistiche che propongono attività sensoriali e motorie per bambini alla scoperta del parco, con iscrizione gratuita in loco. Come sempre a pranzo e a griglie e chioso aperti. Tutti gli appuntamebti sono a ingresso gratuito.