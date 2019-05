Pari opportunità, De Monte: «Pd valorizza le donne nelle liste per i Comuni»

UDINE - «Le donne schierate dal Pd in queste amministrative sono di valore e hanno competenza: meritano fiducia». Lo affermano Isabella De Monte, eurodeputata Pd e candidata al Nordest, e Cinzia Del Torre, coordinatrice delle Donne Democratiche del Fvg, in vista del voto del 26 maggio, che vede in campo una pattuglia di ben 17 candidate sindache sostenute dal Pd in Friuli Venezia Giulia.

Secondo De Monte e Del Torre «crediamo profondamente nell’importanza del ruolo delle donne in politica e nelle istituzioni. Una presenza sempre maggiore di donne con competenze varie e tanta voglia di impegnarsi è, senza dubbio, un segnale positivo di cambiamento della politica a tutti i livelli, oltre che di maggiore attenzione alle esigenze concrete dei cittadini. I migliori contesti professionali e operativi sono sempre quelli in cui la presenza di uomini e donne è equilibrata e dove le opportunità offerte non discriminano nessuno dei due generi».

De Monte sottolinea che «da ex sindaca non posso che augurare a tutte le donne di avere l’opportunità di ricoprire un incarico così importante, di vicinanza ai propri cittadini e grande responsabilità. È un lavoro faticoso, ma che riempie di orgoglio e in cui le donne possono mettere in campo il loro senso pratico e le loro capacità organizzative».