Force Run Beach Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia

LIGNANO - Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia una tappa del Campionato Nazionale valida per la qualificazione agli Ocr European Championship. La Force Run è una corsa a ostacoli, uno spettacolo, un concentrato di adrenalina. Avventuratevi nel bosco, sulla spiaggia, nel mare, in una sfida travolgente aperta proprio a tutti. Un 2019 di grandi novità per la Force Run, che quest'anno raddoppia il tiro e, oltre alla tradizionale tappa di Verona, va alla conquista di Lignano Sabbiadoro, con la nuovissima edizione Beach, il 15 e 16 giugno. A Lignano Sabbiadoro la Force Run Beach si svolgerà al Bella Italia & Efa Village, con un weekend di sfide incredibili, ostacoli e tanto divertimento per tutti. Un evento sportivo decisamente fuori dagli schemi, una corsa senza paragoni per i coraggiosi che non si fermano davanti a niente.

MONDO OCR - Saranno quattro le modalità in cui si può partecipare alla Force Run Beach. Sabato 15 giugno ci sarà Shark, il percorso competitivo di 9 km (inserito come quarta tappa del Campionato Italiano Ocr) e Octopus, percorso non competitivo di 9 km. Domenica 16 giugno spazio a Barracuda, di 3 km competitivi validi per il Campionato Triveneto e Turtle, i 3 km ludico-motori da percorrere travestiti nei modi più strambi. Only the brave! Ognuno può scegliere il percorso nel quale misurarsi, ma in ogni caso si tratterà di mettersi alla prova e vincere le proprie paure. Tutti gli ostacoli sono obbligatori solo per gli atleti iscritti al Campionato Italiano, i corridori dilettanti potranno scegliere quali affrontare. Il mondo Ocr è una disciplina sempre più emergente e affermata, sia nelle palestre, sia nei campi prova di tutta Italia.

LA GARA - Force Run è la corsa adatta ai più duri e agli atleti più coraggiosi e la Shark di sabato sarà valida per la qualificazione agli Ocr European Championship. Le versioni non competitive daranno l’opportunità di confrontarsi con i professionisti, mettendo alla prova tutte le capacità e la forza a disposizione. La gara Turtle di domenica sarà ricca di goliardia e travestimenti, gli aspiranti forcer saranno chiamati a superare gli ostacoli nella maniera più folle possibile. Gli ostacoli, sia naturali, sia artificiali, saranno di differenti difficoltà, a seconda del percorso scelto, per dare la possibilità a tutti di partecipare e divertirsi, singolarmente o in gruppo.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni online sono aperte sul sito www.forcerun.it, per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e trascorrere un weekend di sicuro divertimento! Nel Bella Italia & Efa Village di Lignano Sabbiadoro un appuntamento da non perdere, con sabbia, acqua, fango, pareti e ostacoli artificiali, che renderanno la Force Run Beach un'esperienza davvero unica.