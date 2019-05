Centosessanta grammi di droga in casa, arrestato

UDINE - Nella giornata del 23 maggio i Carabinieri della sezione operativa del capoluogo friulano hanno arrestato un 41enne del posto che, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 160 grammi di 'hashish', già suddiviso in blocchetti e pronto per lo spaccio, uno di 'marijuana' e un bilancino di precisione.

L'arresto

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, inoltre l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto alla locale Casa circondariale.