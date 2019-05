UDINE - Poco prima delle 12 di venerdì 24 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto un furgone. Il mezzo, in cui si trovavano due persone, è probabilmente andato a fuoco per un problema elettrico.

Dove?

Il fatto è accaduto all’altezza della rotonda tra via Milocca e via Jalmicco, nella zona sud di Udine. Sul posto anche le forze dell'ordine.