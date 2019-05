Parco Moretti: arrestato uno spacciatore

UDINE - Come si apprende dal quotidiano 'Il Friuli' nella serata di giovedì 23 maggio il personale della squadra volanti ha rintracciato al parco Moretti un cittadino pakistano richiedente asilo che aveva ceduto poco prima 2 grammi di hashish a un africano.

Il fatto

Nel momento in cui è stato perquisito è stato trovato in possesso di 18 grammi di e di 85 euro in contanti, derivati dallo spaccio. L'uomo è stato denunciato. Inoltre sempre nella serata del 23 maggio, in zona stazione, la Polizia di Stato ha denunciato per inosservanza tre persone, un italiano, un pakistano un afghano, che non avrebbero dovuto trovarsi a Udine, perché colpiti da foglio di via emesso dal Questore.