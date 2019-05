Parco Zoo Punta Verde: due nuovi e inediti ospiti

LIGNANO SABBIADORO – Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro ha due ospiti inediti: il Bradipo Didattilo, Brady e l’Armadillo a tre fasce, Carlos, due specie mai ospitate prima d’ora nella struttura lignanese.

Le nuove specie

«Abbiamo dato il benvenuto a due nuove specie animali che nell’arco dei nostri quarant’anni di attività non avevamo ancora mai avuto - afferma il direttore Maria Rodeano. Il Bradipo è il mammifero più lento del mondo e passa la maggior parte della vita sugli alberi. Un animale che ha fatto della lentezza una virtù e non a caso dal greco significa 'dal piede lento'; mai nome fu più azzeccato! La sua corporatura è congeniale alla vita arboricola e i suoi lunghi artigli gli assicurano una salda presa alla corteccia – ci racconta Maria - Vivendo appeso agli alberi, con il dorso rivolto verso il basso, la sua pelliccia cresce in senso opposto rispetto a quella degli altri mammiferi. Inoltre, il suo pelo si ricopre di microscopiche alghe verdi e altri piccoli organismi che utilizza sia come nutrimento che per mimetizzarsi nella foresta».

L'armadillo

Anche l’Armadillo ha le sue particolarità: è infatti l’unico mammifero vivente a possedere una corazza formata da placche ossee che ricoprono la testa, il dorso, le zampe e la coda. Contrariamente a quanto si crede, però, non tutti gli armadilli sono in grado di rinchiudersi nelle proprie corazze, l'unico che ha questa capacità è quello a tre fasce che, ritirando testa e zampe posteriori, si richiude in una palla dura che disorienta i possibili predatori. I nuovi arrivati stanno condividendo la loro nuova casa con le tre iguane verdi già presenti al parco. E fra questi rettili tropicali spicca, per le sue dimensioni, il possente Godzilla, un maschio di otto chili.