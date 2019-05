Litigano e poi si accoltellano a vicenda, denunciata una coppia

MORTEGLIANO - Nella nottata fra il 22 e il 23 maggio i Carabinieri della stazione di Mortegliano hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali aggravate un 40enne e la convivente 27enne residenti a Pozzuolo, i quali, al culmine di un litigio per motivi sentimentali, si sono feriti reciprocamente utilizzando due coltelli da cucina.

Le cure

Successivamente la coppia, accusandosi a vicendda, ha fatto ricorso alle cure mediche per le lesioni patite nessuno dei due però è in pericolo di vita.