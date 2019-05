Sounds Good: lunedì 27 maggio arriva al cinema 'Dolor y Gloria'

UDINE – Protagonista del ciclo 'Sounds Good' questa settimana sarà ancora una volta Dolor y Gloria: al cinema Centrale lunedì 27 maggio alle 20.30 il nuovo film di Pedro Almodóvar sarà proposto in versione originale spagnola con sottotitoli in italiano.

Il film

Ultima fatica del maestro iberico, Dolor y Gloria ripercorre la vita del regista in declino Salvador: i primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare. C’è più dolore che gloria in questa opera magnifica, diversa da quelle a cui ci ha abituato il regista di Tutto su mia madre, Parla con lei e Volver. Che pur raccontando un dramma, e con la potenza di cui è maestro, lo fa con uno stile diverso. Sobrio, quasi asciutto. Almodóvar riunisce per il suo nuovo film tre delle sue muse: Penelope Cruz, Antonio Banderas e la provincia di Valencia.

Per tutte le informazioni

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.