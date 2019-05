Lite tra automobilisti: cinese colpito al volto da un pugno. E' gravissimo

UDINE – Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine dell’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica in viale Tricesimo. Un uomo è stato colpito con un pugno in faccia da uno sconosciuto e si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Udine. L’automobilista colpito al volto, di nazionalità cinese, sarebbe stato aggredito ad un altro automobilista romeno. Una discussione iniziata in piazzale Chiavris e proseguita fino a un semaforo, dove l'uomo si è avvicinato al cittadino cinese sceso dall’auto colpendolo in volto e facendolo cadere a terra.