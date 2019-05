UDINE - Chiuse le urne per le elezioni amministrative ed europee del 26 maggio. In Fvg si è recato al voto poco più del 58% degli aventi diritto al voto, in leggero calo rispetto a quanto accaduto nel 2014, quando l'affluenza era stata pari al 58,68%.

Alle 12 aveva votato il 19,17% dei cittadini (cinque anni prima il dato alla stessa ora era fermo al 18,61%), alle 19 il 45,24% (contro il 42,20%).

Per le elezioni europee gli scrutini sono in corso, per le comuninali inizieranno lunedì alle 14.