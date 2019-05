Una notte con Massimo Ranieri! Intervista e spettacolo al Giovanni da Udine

UDINE - Ditemi il nome di un artista che conduce uno spettacolo da solo cantando, ballando, facendo tip-tap, recitando, raccontando barzellette, facendo ridere e facendo piangere. Chi? Massimo Ranieri?! Troppo facile. Un altro nome… No. Non c’è. Perchè Massimo Ranieri è rimasto l’ultimo paladino di un modo di fare spettacolo: quel saper far tutto e bene, ahimè, non è più di moda! Un tripudio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ancora una volta (per l’ennesima volta) per il Massimo nazionale, uno degli ultimi Re di Napoli. Un’ora e mezza di eclettismo, si diceva, di musica leggera, di Totò, di Prezzolini, di Shakespeare, di Strehler, di Pasolini, di classici napoletani in salsa jazz, di aneddoti, di battute, di confessioni e soprattutto - si - di bravura. Un mostro, un animale da palcoscenico che più si esibisce e più migliora - più ci migliora. E più ci migliora più ringiovanisce lui.

Il segreto? Ho provato a chiederglielo e lui ha risposto con la sua proverbiale schiettezza, umiltà e (soprattutto) generosità

"Gli One-man-show diventano sempre più rari e spesso sono delle parodie di sé stessi. Anche il mondo dello spettacolo cambia, ci sono anche qui gli specializzati ed ecco che hai solo cantanti che sanno cantare (o per questo li spacciano), presentatori che dovrebbero presentare ed un pubblico che (inevitabilmente) inizia ad annoiarsi. E poi c’è la 'vecchia guardia' che sa fare tutto, che non molla, che riempie i teatri.

Come si fa ad essere ancora al top dopo 50 anni, cambiando ed essendo coerenti al tempo stesso? Qual’è il segreto? (se si può svelare)

"Nessun segreto, anzi mi fa piacere poter dire a qualcuno della «nuova guardia» che io ogni giorno lavoro, mi alleno, leggo, scrivo nuove idee, vado in sala prove per nuovi passi di tip-tap o nuove coreografie che possano arricchire il mio spettacolo; tutto questo per rinnovare la proposta ad un pubblico che mi ha dato tanto e che cerco di non deludere mai».

Detto quanto sopra è inevitabile il fatto che tu sia un riferimento per le nuove generazioni, per più generazioni. E’ più la responsabilità o il piacere che ricevi da questo?

"Piacere. Enorme piacere. Ma anche responsabilità. Sono due sentimenti che sono le facce della stessa medaglia!».

Ranieri e Pasolini. Qui siamo a pochi km da casa sua. Ti fa specie esibirti nel «suo» Friuli?

"Beh,diciamo che senz’altro mi fa una certa sensazione pensare che qui a poca distanza ha avuto i natali un «genio» che in tempi ormai lontani aveva previsto molto di ciò che stiamo vivendo. Io poi l’ho amato molto e come forse saprai ho vestito i suoi panni per un film [La Macchinazione] che mi ha dato molte emozioni".

E’ 'facile' essere una star mainstream: bisogna saper intrattenere, nell’accezione più alta del termine. Anche essere una star underground: bisogna saper creare. Ma essere un’icona mainstream ed underground allo stesso tempo è davvero per pochi: bisogna oltre che alle sopracitate qualità saper esser Uomo di spettacolo (ed uso la U maiuscola). Massimo Ranieri è questo: Uomo di spettacolo: mattatore scuola mamma RAI in prima serata ed un attimo dopo recita PPP, la canzone napoletana e la commedia di Eduardo, melodico e jazz, maschio latino e femminiello. Eclettico, sa fare tutto e bene. Quanta parte c’è di lavoro e quanta di talento nel tuo successo?

"Innanzi tutto ti ringrazio molto per le belle parole!.. davvero leggendole mi guardo indietro e penso che ogni volta mi sono buttato in avventure impegnative ma proprio per questo stimolanti. Si perché a me piace molto cimentarmi in missioni impossibili anche per poter studiare e diventare poi …non so se mi spiego. (Sorriso contagioso). C’è sicuramente tanto lavoro diverso ma è proprio questo che mi fa andare avanti; diciamo che per usare le tue parole il mattatore-prima-serata ha poi bisogno dell’attore di nicchia e poi anche dell'interprete melodico e jazz eccetera. Sono le diverse anime di un artista che si alimentano l’un l’altra».

Un artista con il quale non hai potuto esibirti? (Puoi dirmi anche Mozart se vuoi). Ed un artista con il quale ti piacerebbe esibirti in futuro).

"Tanti tanti anni fa ero in America e vidi per la prima volta un ragazzino giovanissimo che si esibiva con i suoi fratelli: pensai ma questo ragazzino è pazzesco, straordinario, eccezionale!! ...era Michael Jackson. Ecco un sogno sarebbe stato esibirmi con lui! L’ ho sempre amato: ha fatto e prodotto cose che noi umani... un alieno dello spettacolo insomma».

Ed in futuro dicevi... Lo vedrete prossimamente.

"Nota personale: ti ho visto per la prima volta lo scorso anno qui a Udine. La cosa che più mi ha colpito è stato il grande Rispetto per il pubblico: l’interpretare l’uomo di spettacolo al servizio del pubblico, non viceversa. Di questi tempi, commovente».

Grazie, grazie davvero.

Volete lo scoop finale? Massimo Ranieri ritorna a Udine nel marzo prossimo! Via la caccia ai biglietti.