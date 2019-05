Elezioni comunali: ecco gli altri sindaci eletti in Fvg

FVG - Si sta completando il quadro dei sindaci eletti in Friuli Venezia Giulia. Dopo aver pubblicato i nomi dei primi già sicuri di del posto da primo cittadino, ecco i risultati nei Comuni mancanti.

Provincia di Udine

Mariano Zufferli, appoggiato dalla lista Rinnovamento Nuova San Pietro, è stato riconfermato sindaco di San Pietro al Natisone con 1.013 voti, pari al 73,73 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Nino Ciccone (Lista Civica) voti 361 (pari al 26,27 per cento). Mariaclara Forti, appoggiata dalla Lista civica Prepotto per tutti, è stata confermata sindaco di Prepotto con 374 voti, pari al 71,10 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Gabriele Iacolettig (Progetto Prepotto) 152 voti (pari al 28,90 per cento). Raffaella Perusin, appoggiata dalla lista Assieme per il nostro Comune Adun pal nestri Comun, è stata confermata sindaco di Chiopris Viscone. Perusin era l'unica candidata è ha riportato 285 voti. Olivo Dionisio, appoggiato dalla lista La vostra Fiducia il nostro Impegno, è stato eletto sindaco di Lauco con 250 voti, pari al 51,23% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Stefano Adami (Insieme per l'Altopiano) 238 voti (pari al 48,77%). Paola Turello, appoggiata dalla lista Insieme per la comunità, è stato eletta sindaco di Bicinicco con 666 voti, pari al 64,04 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Manuele Linza (Lega Salvini) 374 voti (pari al 35,96 per cento). David Asquini, appoggiato dalla lista Verso il futuro, è stato eletto sindaco di Coseano. Asquini era l'unico candidato e ha riportato 1.033 voti.

Alberto Urban, appoggiato dalla lista Progetto Comune, è stato eletto sindaco di Campolongo Tapogliano con 440 voti, pari al 63,77 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Fabio Papa (Lega Salvini, Aperti a tutti con responsabilità) 250 voti (pari al 36,23 per cento). Ha inoltre ottenuto voti: Eva Martinis (Dimpeē tal mont) 204 voti (pari al 32,96 per cento). Mario Cattarinussi, appoggiato dalla lista Futurovaro, è stato eletto sindaco di Ovaro con 470 voti, pari al 41,37 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Alvise Stefani (Insieme per Ovaro) 307 voti (pari al 27,02 per cento). Loris Gallo (Alternativa per Ovaro) 217 voti (pari al 19,10 per cento). Vittorino Soravito (Comunità di Gorto) 142 voti (pari al 12,50

per cento). Domenico Giatti, appoggiato dalla lista Villa Santina e Invillino in comune, è stato eletto sindaco di Villa Santina con 772 voti, pari al 59,98 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Paolo Ciani (Insieme per ricominciare) 515 voti (pari al 40,02 per cento). Franco Menegon, appoggiato dalla lista Insieme per continuare, è stato riconfermato sindaco di Enemonzo con 435 voti, pari al 57,54% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Paolo Iussa (Persone territorio Comunità lista civica) 321 voti (pari al 42,46%). Emiliano Canciani, appoggiato dalle liste Per il Rojale-Canciani Sindaco e Presenti per il futuro del Rojale, è stato confermato sindaco di Reana del Rojale con 2.231 voti, pari al 82,14 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Matteo Romano (Rojale Democratico) 485 voti (pari al 17,86 per cento)

Provincia di Pordenone

Giuseppe Mascherin, appoggiato dalla lista Uniti per Morsano, è stato eletto sindaco di Morsano al Tagliamento con 798 voti, pari al 54,58% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Mario Nadalin (Cambiare insieme si può) 664 voti (pari al 45,42%). Demis Bottecchia, appoggiato dalla lista Fanna domani lista Bottecchia, è stato confermato sindaco di Fanna con 551 voti, pari al 64,37% cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Francesco Mion (Fanna ViVa) 305 voti (pari al 35,63%). Giacomo Urban, appoggiato dalla lista Civica Tramonti di Sopra, è stato confermato sindaco di Tramonti di Sopra con 149 voti, pari al 65,35 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Roberto Sante Vallar (Insieme per Tramonti di Sopra) 79 voti (pari al 34,65 per cento).

Provincia di Gorizia

Ezio Clocchiatti, appoggiato dalla lista Insieme è stato eletto sindaco di San Lorenzo Isontino con 609 voti, pari al 61,58 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Bruno Razza (Uniti per San Lorenzo) 229 voti (pari al 23,15 per cento) Cesare Cappuccio (Progetto San Lorenzo) 151 voti (pari al 15,27 per cento). Fabio Vizintin, appoggiato dalla lista Obcinska

Enotnost Unità cittadina, è stato riconfermato sindaco di Doberdò del Lago/Doberdob con 525 voti, pari al 63,10% delle

schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Aldo Jarc (Lista Za Boberdob Lista per Doberdò) 307 voti (pari al 36,90%). Luca Sartori, appoggiato dalla lista Mariancorona, è stato eletto sindaco di Mariano del Friuli con 548 voti, pari al 60,82% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Corrado Pipp (Il Ponte; Lega Salvini) 353 voti (pari al 39,18%). Stefano Turchetto, appoggiato dalle liste Farra Viva e Impegno comune per Farra, è stato eletto sindaco di Farra d'Isonzo con 573 voti, pari al 56,18% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Milena Colucci (Esserci - l'esperienza condivisa e Divenire - In

movimento per esserci) 447 voti (pari al 43,82%).