UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 28 maggio, prevede cielo in prevalenza coperto, in giornata piogge abbondanti ma con possibili pause specie nel pomeriggio-sera, poi nella notte piogge intense, anche temporalesche.

Sulla costa soffierà Scirocco moderato, specie sul settore occidentale.