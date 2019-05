Elezioni comunali, spoglio concluso. Tutti i nomi dei sindaci eletti

FVG - Completati gli scrutini per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, ora si conoscono i nomi dei 117 sindaci (nuovi o confermati) che governeranno nei prossimi cinque anni. QUI una prima lista di eletti, QUI un'altra serie di primi cittadini.

Provincia di Udine

Fabio D'Andrea, appoggiato dalle liste Impegno per unire Rigolato, Rigolato 2.0 Duepuntozero, InComune per Rigolato, è stato eletto sindaco di Rigolato con 172 voti, pari al 53,58 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Amedeo Puschiasis (Nuo pal Cumun di Rigulât) voti 149 (pari al 46,42 per cento). Stefania Pisu, appoggiata dalla lista Rinnoviamo Trasaghis, è stata eletta sindaco di Trasaghis con 784 voti, pari al 60,40 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Enrico Masiero (Nuova Trasaghis) 514 voti (pari al 39,60 per cento). Erica Gonano, appoggiata dalle liste Insieme si può e Uniti nel tempo, è stata eletta sindaco di Prato Carnico con 439 voti, pari al 77,56 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Gino Rinaldi (Vivere e crescere insieme) 127 voti (pari al 22,44 per cento). Luca Ovan, appoggiato dalla lista Con la gente per Colloredo, è stato confermato sindaco di Colloredo di Monte Albano. Ovan era l'unico candidato e ha ottenuto 1.197 voti. Elena Cecotti, appoggiata dalla lista Rinnovamento, è stata confermata sindaco di Visco con 293 voti, pari al 62,08 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Claudio Simeon (Vivi Visco) con 179 voti, pari al 37,92 per cento. Ivan Petrucco, appoggiato dalla lista Uniti per crescere Castions - Morsano, è stato eletto sindaco di Castions di Strada con 1018 voti, pari al 45,61 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Renato Ronutti (Lista civica avviamoci, Per Ronutti Renato sindaco Lega Salvini-Forza Italia-Fratelli d'Italia) 764 voti (pari al 34,23 per cento) Roberto Gorza (Coltiviamo il futuro Castions e Morsano) 450 voti (pari al 20,16 per cento).Fabio Pettenà, appoggiato dalle liste Nuove Energie e Cambiamo Insieme è stato eletto sindaco di Santa Maria la Longa con 1225 voti, pari al 100 per cento delle schede valide. Emanuele Zorino, appoggiato dalla lista Aquileia Viva, è stato eletto sindaco di Aquileia con 912 voti, pari al 50,22 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Luisa Contin (La Rete per Aquileia) 661 voti (pari al 36,4 per

cento) Roberta Ventura (Aquileia Civica) 243 voti (pari al 13,38 per cento). Sandro Rocco, appoggiato dalla lista Attimis Insieme con Sandro Rocco, è stato riconfermato sindaco di Attimis. Rocco era l'unico candidato e pertanto risulta eletto in quanto si sono verificate entrambe le condizioni necessarie all'elezione: è stato raggiunto il quorum nell'affluenza alle urne (913 votanti su 1.769 elettori, pari al 51,61 per cento) ed è stato riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (806 su 913). Manuela Celotti, appoggiata dalle liste Progetto Treppo, Treppo vive - Vive Trep, è stata confermata sindaco di Treppo Grande con 860 voti, pari al 85,49 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Roberto Geretto (Progetto Treppo) 146 voti (pari al 14,51 per cento). Loris Bazzo, appoggiato dalle liste Carlino San Gervasio Maranutto Insieme e Energie per Carlino, è stato eletto sindaco di Carlino con 1.126 voti, pari al 84,85 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Antonio Salmaso (La Civica) 201 voti (pari al 15,15 per cento). Denis Lodolo, appoggiato dalle liste Centro Destra per Pozzuolo e Lega Salvini, è stato eletto sindaco di Pozzuolo del Friuli con 1.438 voti, pari al 38,27 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Massimiliano Pozzo (Pozzuolo Democratica, Lista civica Pozzo Sindaco) 1.308 voti (pari al 34,81 per cento), Stefano Nazzi (Prospettiva Comune) 1.012 voti (pari al 26,93 per cento). Roberto Fachin, appoggiato dalla lista Il Cambiamento, è stato eletto sindaco di Socchieve con 120 voti, pari al 52,63 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Coriglio Zanier (Con la gente per la gente) 108 voti (pari al 47,37 per cento). Sandra Romanin, appoggiata dalle liste Vivere il paese e Per vivere qui, è stata eletta sindaco di Forni Avoltri con 248 voti, pari al 60,93% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Eliana Gerin (Un comune che ci lega e Impegno comune) 159 voti (pari al 39,07%). Claudio Violino, appoggiato dalla lista Uniti per costruire, è stato eletto sindaco di Mereto di Tomba con 1.023 voti, pari al 76,63% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Walter Mario Mattiussi (Farie des ideis) 312 voti (pari all'23,37%). Giosualdo Quaini, appoggiato dalla lista Progetto Democratico, è stato eletto sindaco di Terzo d'Aquileia con 797 voti, pari al 50,22 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Denis Puntin (Lista civica Per Terzo - Orgoglio comune) 790 voti (pari al 49,78 per cento). Michele Fabbro, appoggiato dalla lista Leali per San Vito di Fagagna è stato confermato sindaco di San Vito di Fagagna con 539 voti, pari al 58,08 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Narciso Varutti (Le Tre Lune) 389 voti (pari al 41,92 per cento). Marco Lenna, appoggiato dalle liste Sopra tutto Forni di Sopra e Attiva Forni di Sopra, è stato eletto sindaco di Forni di Sopra con 382 voti, pari al 55,77% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Lino Anziutti (ViviAmo Forni di Sopra e Nuova identità civica Forni di Sopra) 170 voti 8pari al 24,82%) Fabio Colombo (Par For di Sôra) 133 voti (pari al 19,42%). Roberto Zuliani, appoggiato dalle liste Zuliani sindaco di tutti, Lista giovani e In Comune con Voi, è stato eletto sindaco di Mortegliano con 2006 voti, pari al 69,03% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Dario Zampa (Migliorare insieme; Lega Salvini) 900 voti (pari al 30,97%). Andrea De Nicolò, appoggiato dalle liste Obiettivo Precenicco De Nicolò sindaco e Facciamo futuro Andrea De Nicolò sindaco, è stato eletto sindaco di Precenicco con 696 voti, pari al 69,60 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Giuseppe Napoli (Lista per Precenicco) 304 voti (pari al 30,40 per cento). Alessandro Marangoni, appoggiato dalla lista Artigne in Comùn, è stato eletto sindaco di Artegna con 970 voti, pari al 57,03 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Lorenzo Vidoni (Per Artegna con il cuore e la mente) 731 vot (pari al 42,97 per cento). Claudio Coradazzi, appoggiato dalle liste Forni di Sotto in movimento e Forni di Sotto insieme si può, è stato eletto sindaco di Forni di Sotto con 228 voti, pari al 56,30% delle schede valide. Ha ottenuto inoltre voti: Martino Sala (For di Sot doman) 177 voti (pari al 43,70%). Albina Montagnese, appoggiata dalla lista Uniti per un progetto comune - Albina Montagnese sindaco, è stata eletta sindaco di Moruzzo con 1126 voti, pari al 73,26% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Mario Crichiutti (Lega Salvini) 411 voti (pari al 26,74%). Doretta Cettolo, appoggiata dalle liste Insieme Crauglio San Vito Nogaredo e Rinnovamento è stata eletta sindaco di San Vito al Torre con 470 voti, pari al 60,80 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Gabriele Zanin (Lista Civica - Futuro Comune e Lista Civica - Costruire il Futuro) 303 voti (pari al 39,20 per cento). Daniele Moschioni, appoggiato dalla lista Con

lo stesso stile - Daniele Moschioni - sindaco, è stato confermato sindaco di Corno di Rosazzo. Moschioni era l'unico candidato e ha ottenuto 1.640 voti. Erica Zoratti, appoggiata dalle liste Muzzana adesso Tu puoi ed Essere Comunità Muzzana 2019, è stata eletta sindaco di Muzzana del Turgnano con 731 voti, pari al 53,44% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Stefano Chiandotto (Siamo Muzzana; Progetto Muzzana) 637 voti (pari al 46,56%). Franco Menegon, appoggiato dalla lista Insieme per continuare, è stato confermato sindaco di Enemonzo con 435 voti, pari al 57,54% cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Paolo Iussa (Persone territorio comunità lista civica) 321 voti (pari al 42,46%) Andrea Paschini, appoggiato dalla lista Progetto Verzegnis - Passione Comune, è stato eletto sindaco di Verzegnis. Paschini era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto, pur essendo stata l'affluenza inferiore al 50 per cento (42,25 per cento), il quorum è stato raggiunto detraendo dagli aventi diritto al voto il numero degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire). Il candidato ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (387 preferenze su 485 votanti). Alessandro Pandolfo, appoggiato dalla lista Comunità Flaibano San Odorico, è stato eletto sindaco di Flaibano. Pandolfo era l'unico candidato e ha ottenuto 534 voti. Daniela Briz, appoggiata dalla lista Insieme Briz Sindaco, è stata confermata sindaco di Remanzacco con 2.243 voti, pari al 64,53 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Gianluca Noacco (Progetto Remanzacco Cambiare per crescere Noacco Sindaco, Lega Salvini Premier) 1.233 voti (pari al 35,47 per cento). Ornella Baiutti, appoggiata dalla lista Insieme per Cassacco, è stata confermata sindaco di Cassacco con 933 voti, pari al 53,56 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Gilberto Gamberini (La lista civica per Cassacco, Noi per Cassacco) 809 voti (pari al 46,44 per cento). Beppino Govetto, appoggiato dalla lista Nuova Proposta, è stato eletto sindaco di Pavia di Udine con 2.191 voti, pari al 67,96 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Alice De Biaggio (Lista civica Progetto Comune Pavia di Udine) 690 voti (pari al 21,40 per cento). Mariella Moschione (Forza Pavia) 252 voti (pari al 7,82 per cento) Ylenia Forte (Lista indipendente per Pavia) 91 voti (pari al 2,82 per cento). Luigino Bottoni, appoggiato dalle liste Lega Salvini e Noi per Osoppo, è stato eletto sindaco di Osoppo con 983 voti, pari al 63,17 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Marzia Di Doi (Cumò par doman - Ora per domani) 573 voti (pari al 36,83 per cento). Marco Del Negro, appoggiato dalle liste Bene comune, Progetto Basiliano e Liste civiche Basilian, è stato confermato sindaco di Basiliano con 1644 voti, pari al 52,79 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Severino Del Giudice (Obiettivo Comune per Basiliano, Basiliano Terra nostra, Lega Salvini) 1470 voti (pari al 47,21 per cento). Eddi Pertoldi, appoggiato da Lega Salvini e Rilanciamo Lestizza, è stato eletto sindaco di Lestizza con 986 voti, pari al 42,96% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Elvio Sgrazzutti (Lestizza civicamente; Per il bene comune) 963 voti (pari al 41,96%); Valeria Grillo (La passione per cambiare - Fratelli d'Italia per Grillo sindaco) 346 voti (pari al 15,08%). Luca Mazzaro, appoggiato dalle liste Plaino con Pagnacco e Il nostro Comune, è stato confermato sindaco di Pagnacco con 2.193 voti, pari al 70,20 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Antonio Corrias (Alternativa Democratica per Pagnacco) 538 voti (pari al 17,22 per cento) Daria Blasone (Pagnacco sicura con Daria Blasone sindaco, Dalla parte dei cittadini Daria Blasone sindaco) 393 voti (pari al 12,58 per cento). Gabriele Contardo, appoggiato dalla lista Rive d'Arcano con la Gente per la Gente-Contardo Sindaco, è stato eletto sindaco di Rive d'Arcano con 897 voti, pari al 63,30 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Cristina D'Angelo (Progetto per Rive d'Arcano)) 520 voti (pari al 36,70 per cento). Roberto Fedele, appoggiato dalle liste Indipendenti per il rinnovamento, Il futuro della tradizione, è stato confermato sindaco di Trivignano Udinese con 662 voti, pari al 59,91 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Federico Guariglia (In cammino per Trivignano) 443 voti (pari al 40,09 per cento). Amedeo Pascolo, appoggiato dalla lista Progetto Venzone , è stato eletto sindaco di Venzone con 538 voti, pari al 41,45 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Mauro Valent (Insieme per Venzone) 535 voti (pari al 41,22 per cento); Lorenzo Cracogna (Insieme con la comunità Cracogna sindaco) 225 voti (pari al 17,33 per cento). Daniele Chiarvesio, appoggiato dalle liste Insieme per Fagagna e Fagagna voliamo insieme, è stato eletto sindaco di Fagagna con 2.220 voti, pari al 62,18% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Giuseppe Monaco (Lega Salvini e Proposta per Fagagna) 1.350 voti (pari al 37,82 per cento). Gianni Borghi, appoggiato dalla lista Esperienza e Futuro, è stato riconfermato sindaco di Cavazzo Carnico. Borghi era l'unico candidato e pertanto risulta eletto in quanto si sono verificate entrambe le condizioni necessarie all'elezione: è stato raggiunto il quorum nell'affluenza alle

urne (507 votanti su 1.008 elettori, pari al 50,3 per cento) ed è stato riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (429 voti su 507 votanti). Boris Preschern, appoggiato dalla lista Un Comune per Tutti, è stato confermato sindaco di Malborghetto Valbruna. Preschern era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto il quorum è stato raggiunto con il 72,80% dei votanti rispetto agli aventi diritto. Il candidato sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (556, pari al 100%). Dino Giacomuzzi, appoggiato dalle liste Progredire Insieme e Lega, è stato eletto sindaco di Sedegliano con 1.135 voti, pari al 50,60 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Francesco Pozzo (Sedegliano Domani) 1.108 voti (pari al 49,40 per cento). Fabrizio Fuccaro, appoggiato dalle liste Impegno Comune Fuccaro sindaco e Un progetto in comune Fuccaro sindaco, è stato riconfermato sindaco di Chiusaforte con 247 voti pari al 56,78% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Luigi Marcon (Pal doman) 168 voti (pari al 38,62%) Andrea Snaidero (Zona franca autonomia) 20 voti (4,6%). Giuliano Castenetto, appoggiato dalle liste Progetto Fvg Povoletto, Povoletto impegno comune e Intesa per Povoletto, è stato confermato sindaco di Povoletto con 1.606 voti, pari al 48,67 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Lorenzo Merluzzi (Scegliere Povoletto-Merluzzi Sindaco, Cantiere Giovani-Nuove idee per la comunità, Lega Salvini) 1.587 voti (pari al 48,09 per cento), Oliviero Paoletti (Priorità sicurezza) 107 voti (pari al 3,24 per

cento). Valter Fracas, appoggiato dalla lista Insieme per crescere - Cercivento, è stato eletto sindaco di Cercivento con 286 voti pari al 59,58% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Erica De Stales (Cercivento Nuovo) 194 voti (pari al 40,42%). Enrico Mossenta, appoggiato dalle liste Pradamano al Centro e Lista civica Pradamano, è stato confermato sindaco di Pradamano con 1.089 voti, pari al 52,61 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Enzo Livon (Popolari per Lovaria e Pradamano, Lega Salvini) 981 voti (pari al 47,39 per cento). Eliana Fabello, appoggiata da Per Grimacco

lista Civica, è stata confermata sindaco di Grimacco. Fabello era l'unico candidato ed è stata eletta in quanto, pur essendo stata l'affluenza inferiore al 50 per cento (39,05%), il quorum è stato raggiunto detraendo dagli aventi diritto al voto il numero degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire). La candidata sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (163, pari al 100%). Manuel Piller Hoffer, appoggiato dalla lista Per Sappada-Ver S'Plodn, è stato riconfermato sindaco di Sappada con 606 voti, pari al 68,40 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Marco Santoro (Sappada Cambia) 280 voti (pari al 31,60 per cento). Mauro Popesso, appoggiato dalla lista Uniti per Marano, è stato eletto sindaco di Marano Lagunare. Popesso era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto il quorum è stato raggiunto con il 59,28% dei votanti rispetto agli aventi diritto. Il candidato sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (902, pari al 100%). Giorgio Filaferro, appoggiato dalla lista Moggio e le sue valli - Giorgio Filaferro per Moggio, è stato confermato sindaco di Moggio Udinese. Filaferro era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto il quorum è stato raggiunto con il 56,61% dei votanti rispetto agli aventi diritto. Il candidato sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (880, pari al 100%). Vittorio Orlando, appoggiato dalla lista Progetto per il cambiamento, è stato eletto sindaco di Dignano con 684 voti, pari al 50,18% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Filippo Bisaro (Insieme per la gente) 425 voti (pari al 31,18%); Adriano Bison (4 Paesi in comune) 161 voti (pari al 11,81%); Gianfranco Leonarduzzi (Lista il ponte per Leonarduzzi sindaco) 93 voti (pari al 6,82%). Nicola Locatelli, appoggiato dalla lista Il patto per la nostra terra, è stato confermato sindaco di Camino al Tagliamento con 569 voti, pari al 54,19 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Letizia Bravin (Civitas Camino, Cambia Camino) 481 voti (pari al 45,81 per cento). Piero Furlani, appoggiato dalle liste Progetto Manzano e Ricostruiamo Manzano, è stato eletto sindaco di Manzano con 1.859 voti, pari al 52,95% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Angelica Citossi (Ascolto Innovazione Lavoro) 941 voti (pari al 26,80%); Annamaria Chiappo (Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale - Legati per Manzano) 711 voti (pari a 20,25%). Eliano Bassi, appoggiato dalle liste Intesa per Buttrio e Burinclude-Ambiente e salute, è stato eletto sindaco di Buttrio con 1.241 voti, pari al 52,12 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Giorgio Sincerotto (Lega Salvini, Sincerotto Vive Buttrio e Buri Parte) 1.140 voti (pari al 47,88 per cento). Daniele Ariis, appoggiato dalla lista Intesa

Comune, è stato eletto sindaco di Raveo con 259 voti, pari al 100 per cento delle schede valide.Ivan Diego Boemo, appoggiato dalla lista civica Boemo sindaco, è stato eletto sindaco di Gonars, con 1.098 voti, pari al 37,95% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Giacomo Filippo (Rinnoviamo Gonars Filippo sindaco, Lista civica il Comune e Lega Salvini) 1.010 voti (pari al 34,91%); Ivan Cignola (Lista Civica Cignola) 785 voti (pari al 27,13%). Andrea Pozzo, appoggiato dalle liste Cittadini per Pozzo, Forza Italia-Fratelli d'Italia per Pozzo sindaco, Lega Salvini, Unione di Centro-Con la Gente, è stato confermato sindaco di Pasian di Prato con 2.487 voti, pari al 47,16 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Alfonso Lendani (Pasian di Prato Democratica, Partecipasian-Lendani sindaco, Gpma-Giovani per Pasian di Prato) 1.581 voti (pari al 29,98 per cento). Marco Quai (Gruppi civici Pasian di Prato, Lista civica Volontariato e solidarietà a Pasian di Prato, Ermanno Venier per il sociale, Lista civica Autonomia e comunità) 1.205 voti (pari al 22,85 per cento) Coriglio Zanier, appoggiato dalla lista Con la gente per la gente, è stato confermato sindaco di Socchieve con 279 voti, pari al 54,28 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Roberto Fachin (Il cambiamento) 235 voti (pari al 45,72 per cento). Erika Furlani, appoggiata dalle liste Lega Salvini, Lista civica rinnoviamo Campoformido, Liste civiche furlane - Cjampfuarmit e Progetto per Campoformido, è stata eletta sindaco di Campoformido con 2.398 voti, pari al 55,34 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Monica Bertolini (Lista civica indipendente Progetto comune, Lista civica Comunità-Progetto Fvg Campoformido, Uniti per il comune Campoformido) 1616 voti (pari al 37,3 per cento); Diego Compagnoni (Per un nuovo comune) 319 voti (pari al 7,36 per cento). Mario Anzil, appoggiato dalle liste Lega Salvini e Tutti per Anzil, è stato riconfermato sindaco di Rivignano Teor con 2.964 voti, pari al 93,95 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Francesco Pussini (Per la Democrazia) 191 voti (pari al 6,05 per cento). Francesco Brollo, appoggiato dalle liste Tolmezzo Cresce, C'entro, Dignità e progresso per Tolmezzo, è stato confermato sindaco di Tolmezzo con 2.880 voti, pari al 47,49 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Laura D'Orlando (Alternativa e Impegno, Progetto per Tolmezzo, Lega Salvini, Con D'Orlando per Tolmezzo) 2513 voti (pari al 41,43 per cento). Valter Marcon (Cittadini al centro) 672 voti (pari al 11,08 per cento). Carlo Pali, appoggiato dalle liste Pal Nestri Pais e Sentimento Civico, è stato eletto sindaco di San Giovanni

al Natisone con 1.797 voti, pari al 56,89 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Zorro Grattoni; (Lega Salvini e Territorio e Futuro) 1.362 voti (pari al 43,11 per cento). Moreno Lirutti, appoggiato dalle liste Lista Intesa per Tavagnacco, Vivere Tavagnacco, Autonomia e identità, è stato eletto sindaco di Tavagnacco con 5.190 voti, pari al 64,44 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Gianluca Maiarelli (Siamo Tavagnacco, Tavagnacco futura - Città del benessere, Lista civica Progetto Tavagnacco) 2864 voti (pari al 35,56 per cento).

Provincia di Pordenone

Marina Crovatto, appoggiata dalla lista Viviamo Meduno, è stata eletta sindaco di Meduno con 778 voti, pari all'88,61% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Ferdinando Polegato (Rebalton) 100 voti (pari all'11,39%). Rosetta Facchin, appoggiata dalla lista Tramonti Insieme, è stata eletta sindaco di Tramonti di Sotto con 128 voti, pari al 57,40 per cento delle schede valide. Han inoltre ottenuto voti: Leonardo Ferroli (Ferroli Sindaco - Tramonti di Sotto) 95 voti (pari al 42,60 per cento). Paolo Nadal, appoggiato dalle liste Lista Roveredo Progetto Fvg, Roveredo Sei Tu, Lega Salvini e Fratelli d'Italia è stato eletto sindaco di Roveredo in Piano con 2.387 voti, pari al 72,11 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Arrigo Buranel (Civica Roveredo Buranel Sindaco) 923 voti (pari al 27,89 per cento). Ivo Angelin, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Prospettiva futura, è stato eletto sindaco di Budoia con 725 voti, pari al 52,65 per cento delle schede valide.

Ha inoltre ottenuto voti: Davide Fregona (Proposta civica, Lega Salvini) 652 voti (pari al 47,35 per cento). Marcello Del Zotto, appoggiato dalla lista Obiettivi Comuni, è stato riconfermato sindaco di Sesto al Reghena con 2.185 voti, pari al 66,39 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Beppino Zoppolato (Onestamente Si Può) 1.106 voti (pari al 33,61 per cento). Francesco Del Bianco, appoggiato dalla lista Lista Equità, è stato riconfermato sindaco di San Martino al Tagliamento con 453 voti, pari al 54,98 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Luciano Venier (Lista Civica per l'Alternativa) 371 voti (pari al 45,02 per cento). Edi Piccinin, appoggiato dalle liste Progetto Pasiano Unita Piccinin sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Salvini e Cittadini in lista, è stato confermato sindaco di Pasiano di Pordenone con 2.951 voti, pari al 71,75 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Claudio Fornasieri (Progetto Futuro, Insieme per Pasiano, Viva Pasiano) 1.162 voti (pari al 28,25 per cento). Marco Sartini, appoggiato dalle liste Lega Salvini FVG, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Lista civica Per Porcia, Forza Italia Berlusconi per Sartini, Progetto Fvg per una Regione speciale - AR Sartini sindaco, è stato eletto sindaco di Porcia con 4644 voti, pari 55,77 al per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Giuseppe Gaiarin (Partito Democratico, Porcia bene comune) 3105 voti (pari al 37,29 per cento). Mauro Biolcati (Movimento 5 stelle) 578 voti (pari al 6,94 per cento). Pur avendo questo Comune più di 15 mila abitanti, non sarà necessario il ballottaggio poiché uno dei candidati sindaco ha ricevuto, al primo turno, più del 50 per cento più uno dei voti validi.

Provincia di Gorizia

uka Pisk, appoggiato dalla lista Obcinska Enotnost-Unità Cittadina, è stato eletto sindaco di Savogna d'Isonzo con 623 voti, pari al 62,49 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Julijan Cavdek (Korenine in Bodocnost-Radici e Futuro) 374 voti (pari al 37,51 per cento. Igor Godeas, appoggiato dalla lista Idea per Medea, è stato condermato sindaco di Medea con 366 voti, pari al 58,56% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Piero Bertossi (Insieme per Medea; Vivere Medea) 259 voti (pari al 41,44%). Emanuela Russian, appoggiata dalla lista Progetto per Mossa, è stata eletta sindaco di Mossa. Russian era l'unica candidata ed è stata eletta in quanto il quorum è stato raggiunto con il 67,45% dei votanti rispetto agli aventi diritto. Il candidato sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (853,

pari al 100%). Linda Tomasinsig, appoggiata da Borghi per la Fortezza, Sinistra Europea - Rifondazione Comunista, Con Linda per il bene comune e Partito Democratico, è stata confermata sindaco di Gradisca d'Isonzo con 2.084 voti, pari al 56,16% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Renzo Gerometta (Gradisca che verrà - Gerometta sindaco; Lega Salvini; Gradisca cambia - Gerometta sindaco) 1.212 voti (pari al 32,66%); Claudio Verdimonti (Cittadini per Gradisca) 415 voti (pari all'11,18%).

Provincia di Trieste

Sandy Klun, appoggiato dalle liste Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea - Stranka Komunisticne Prenove Evropska Levica e Skupaj Insieme è stato riconfermato sindaco di San Dorligo della Valle/Dolina con 1.589 voti, pari al 53,20 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Roberto Massi (Lega Salvini) 579 voti (pari al 19,06 per cento) Boris Gombac (Lista Gombac) 237 voti (pari al 7,80 per cento) Roberto Drozina (Lista Civica Territorio Ambiente - Obcanska Lista Teritorij Okolje) 174 voti (pari al 5,73 per cento) Alen Kermac (Verdi Zeleni Dolina) 173 voti (pari al 5,69 per

cento) Giorgio Gherlanz (Federazione del Territorio Libero di Trieste S.T.O. - F.T.T.) 143 voti (pari al 4,71 per cento) Massimiliano Davoli (Forza San Dorligo) 130 voti (pari al 4,28 per cento) Alessandro Ferluga (Comitato Trieste Indipendente per il Tlt-Sto-Ftt) 13 voti (pari allo 0,43 per cento).