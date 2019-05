Aggredisce un cliente in un bar e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

PREMARIACCO – Prima si scaglia contro un cliente di un bar, colpendolo con un pugno al volto, poi, all’arrivo dei carabinieri aggredisce anche loro, danneggiando l’auto di servizio con un calcio. E’ successo a Ipplis di Premariacco, in un esercizio pubblico della zona. La vicenda si è conclusa con un arresto.

L’uomo era sotto gli effetti dell’alcol e ha perso il controllo. Per questo i militari dell’Arma giunti sul posto l’hanno immobilizzato utilizzando il dispositivo spray in dotazione, prima di portarlo in caserma, dov’è stato sedato da personale medico. L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale dove si trova piantonato in attesa giudizio per direttissima, come disposto dall’autorità giudiziaria.