Elezioni: Fedriga esulta per il risultato, Shaurli pronto a costruire l'alternativa

UDINE - «Sono molto soddisfatto, dopo un anno di governo regionale, di vedere una crescita così consistente, partendo da numeri già fortemente positivi per la Lega. Si rafforza l'azione di governo regionale». Lo ha detto il presidente del Fvg e segretario Lega in Fvg, Massimiliano Fedriga, commentando con i cronisti il risultato ottenuto dalla Lega in regione alle Europee, 42,56%. «Mi sarei augurato di confermare il risultato delle regionali - ha spiegato - perché partivamo dal 25% delle Politiche, abbiamo avuto un aumento di 10 punti alle Regionali e alle europee, che non avevamo il valore aggiunto di avere un candidato di coalizione, mi auguravo di confermare il 35% e far vedere che era apprezzata l'azione di governo. Non pensavo che potessimo aumentare addirittura di 8 punti la percentuale delle regionali che era già straordinaria». «Noi - conclude - abbiamo una maggioranza che è coesa, che ha lavorato bene in questo primo anno e penso che debba essere confermato lo schema».

«Si sta tornando a una contrapposizione 'classica' con la destra con il centrosinistra a rappresentare l'alternativa. Questa alternativa non può che partire dal risultato del Pd, che è in robusto recupero ma che deve saper coinvolgere e avvicinare molte più persone e soprattutto tornare a parlare di programmi e proposte. Sono arrivati i primi scontenti dell'anno di governo, ma adesso occorre una proposta politica alternativa, che si occupi di lavoro, competitività economica, scuola ed ambiente sia a livello di nazionale sia qui perché gli spazi sono enormi e sempre più i cittadini capiranno che dietro la propaganda non vi è nessun risultato concreto». ‎Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, analizzando i risultati delle elezioni europee. «In Fvg guadagniamo più del 4% dalle regionali di un anno fa - conclude - con risultati migliori delle Regioni vicine».