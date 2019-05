Continua a piovere sul Friuli: allagamenti e disagi in una decina di comuni

UDINE - La pioggia che continua a cadere copiosa sta creando una serie di disagi in Friuli. Nella notte tra martedì e mercoledì gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati sono stati una trentina, per strade e scantinati allagati. Attivati anche i gruppi comunali di Protezione civile, con un centinaio di volontari al lavoro per limitare al massimo i danni.

Un'auto è rimasta bloccata nel sottopasso tra Palazzolo dello Stella e Piancada. Disagi anche a Rivignano, Pavia di Udine, Premariacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Grimacco, Manzano, Premariacco e Lignano.

Purtruppo il tempo non èdestinato a migliorare prima di venerdì, con il rischio di freane e smottamenti, soprattutto nelle aree montane e pedemontane, che si fa sempre più alto.