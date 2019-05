Occupa un edificio e ferisce un carabinieri: 63enne in manette

STREGNA – Un 63enne è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, a quanto pare, si era introdotto abusivamente in uno degli edifici dell’albergo diffuso ‘Valli del Natisone’, nella frazione di Polizza, a Stregna.

Sul posto, dopo la segnalazione dei gestori della struttura, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone. Nel corso delle operazioni di identificazione, il 63enne perdeva il controllo avventandosi contro i militari dell’Arma, ferendone uno.

Arrestato, è stato portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria. Il 63enne è stato deferito anche per furto e invasione di terreni o edifici avendo sottratto le chiavi dell’immobile dove si era arbitrariamente introdotto.