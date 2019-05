'Conoscenza in Festa': Regione mette sul piatto 300 offerte di lavoro e tirocinio

UDINE - 'Conquista una vetrina per il tuo cv'. Con questa iniziativa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa al Career day-Job Breakfast, organizzato dall’Università degli Studi di Udine nell’ambito di 'Conoscenza in festa', in programma venerdì 31 maggio sotto il Loggiato di San Giovanni, in piazza Libertà.

Si tratta di una 'colazione di lavoro' che offre a laureati e studenti di tutti i corsi dell’ateneo l’opportunità di incontrare i responsabili del personale di importanti realtà imprenditoriali in un contesto informale. I partecipanti potranno consegnare di persona il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui di selezione presso gli stand delle diverse realtà imprenditoriali presenti. In apertura della mattinata, a quanti si sono registrati sarà offerta una colazione con caffè e brioche.

Accanto alle più importanti imprese del Friuli Venezia Giulia ci saranno anche i Servizi regionali per il lavoro, presenti allo stand numero 26, che presenteranno le oltre 300 offerte di lavoro e di tirocinio presenti sul portale regionale e richiesti dalle imprese del territorio locale e anche a livello europeo. Sono infatti più di 3.000 le aziende in cerca di personale che nell’ultimo anno si sono rivolte alle strutture dei servizi pubblici per il lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per ricercare personale e profili lavorativi. All’interno dello stand si potranno anche ricevere dagli operatori informazioni sugli strumenti attivi per consentire ai cittadini di inserirsi con efficacia nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla struttura 'Servizi alle imprese' telefonando ai numeri 0432-279959 o 279954 o inviando una mail al seguente indirizzo: servizi.imprese@regione.fvg.it