Traffico da bollino rosso in A4 per l’Ascensione

UDINE - Ascensione in arrivo e turisti pure. Cade giovedì 30 maggio una delle festività più sentite dai turisti d’Oltralpe e quindi il prossimo fine settimana (dal 30 maggio a domenica 2 giugno) si preannuncia all’insegna del traffico molto intenso sull’autostrada. L’appuntamento, che è tradizionalmente una sorta di avvio della stagione turistica sulle spiagge dell’Alto Adriatico, quest’anno può contare su un ponte di ben quattro giorni. Già dal 30 maggio, dunque, il traffico sarà intenso lungo la A23 Palmanova – Tarvisio in direzione Palmanova, con possibili congestioni all’altezza del bivio A4/A23 (nodo di Palmanova). Transiti elevatianche in A4 Venezia – Trieste, verso Venezia e lungo la A57 Tangenziale di Mestre, sempre in direzione Venezia.

Non sono previste particolari criticità, invece, nelle giornate di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Domenica 2 giugno – giornata in cui i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22 – il traffico tornerà a intensificarsi per il rientro dei turisti. La A23 sarà pertanto interessata da traffico molto sostenuto verso Tarvisio per chi rientra ma anche in direzione Palmanova (Grado) per i pendolari delle spiagge. La A4 resta come sempre l’autostrada più interessata dal traffico in entrambe le direzioni, perché è da questo asse che si raggiungono le località balneari di Lignano, Bibione, Caorle e Jesolo. Probabili irallentamenti, quindi, in entrata e in uscita, ai caselli balneari.

Autovie segnala inoltre che giovedì 30 maggio, dalle 12 alle 16, per consentire lo svolgimento del Giro d’Italia, al nodo di Conegliano sarà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata Nord(provenienza Portogruaro) dell’autostrada A28 e la carreggiata Nord (direzione Belluno) dell’autostrada A27. Tutto il week end sarà contraddistinto da condizioni meteo favorevoli, con sole e caldo soprattutto sabato 1 e domenica 2 giugno, una condizione che favorirà ulteriormente gli spostamenti. Indispensabile, quindi informarsi prima partire utilizzando la app gratuita InfoViaggiando, il numero verde 800.99.60.99 o il sito www.infoviaggiando.it