Ladri in azione in un’officina-carrozzeria: spariscono attrezzi e una moto da cross

SAN PIETRO AL NATISONE – Ladri in azione, nella serata di mercoledì 22 maggio, in un’officina-carrozzeria di San Pietro al Natisone. Come hanno potuto verificare i carabinieri intervenuti per un sopralluogo, dall’azienda sono stati sottratti vari attrezzi da lavoro e una moto da cross Ktm 250 arancione.

I malintenzionati sarebbero riusciti a entrare nell’officina forzando una porta sul retro. Ancora da quantificare il valore del danno e della refurtiva, comunque pari a diverse migliaia di euro. Il titolare dell’azienda è stato invitato a recarsi nella stazione dei carabinieri di San pietro al Natisone per sporgere denuncia.