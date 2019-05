Aziende friulane cercano professionisti digitali per il settore turistico

LIGNANO - I servizi pubblici per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cercano analisti-programmatori per 8 aziende friulane della filiera Ict turismo di Lignano, che, a seguito di una selezione, frequenteranno uno specifico corso di formazione per l'acquisizione delle competenze richieste dalle imprese per poi essere inseriti in azienda.

Incontro con le aziende mercoledì 5 giugno

Le aziende interessate sono la Istes di Latisana, la Mercurio Sistemi srl di Lignano Sabbiadoro, la Paron snc di Latisana, la Nuovareti srl di Portogruaro, la Nuovafiber srl di Portogruaro, la Lignano Sabbiadoro Gestioni spa di Lignano Sabbiadoro, la Zerbin Personal Computers di Lignano Sabbiadoro e la Tema Ufficio.

Per conoscere i referenti aziendali e verificare direttamente le caratteristiche del profilo richiesto, nonché conoscere le modalità di candidatura, la strutturazione e i contenuti del corso è stato organizzato un incontro aperto alla partecipazione dei cittadini interessati, in programma a Udine mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 15, nella sala Pasolini presso la sede della Regione Fvg in Via Sabbadini 31.

Prima i colloqui, poi un programma di formazione gratuito

Le persone interessate verranno selezionate in base ai requisiti e a successivi colloqui e saranno poi avviati a un programma di formazione gratuito che si svolgerà presso l’Istituto Bearzi di Udine con la possibilità, al termine, di inserimento diretto in azienda.

Ai candidati sono richiesti dei requisiti di base tra i quali il titolo di studio tecnico o la laurea in ingegneria o informatica, una buona conoscenza della lingua inglese e dei linguaggi ad oggetti, data base Sql, Mvc, reti Ip, Windows Server e la disponibilità a lavorare durante l’estate, il sabato e la domenica.

Per avere maggiori informazioni e partecipare all’evento è necessario registrarsi sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia collegandosi alla seguente pagina: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=14321.