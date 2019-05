Decine di vetri rotti nella notte in via San Rocco

UDINE - Le auto in sosta in via San Rocco sono state prese di mira dai ladri nelle prime ore di giovedì 30 maggio. Sarebbero almeno 12 le vetture danneggiate e ripulite. Scarso il bottino: qualche spicciolo, gomme da masticare, vestiti, occhiali da sole e oggetti vari. Ingenti invece i danni per la rottura dei lunotti.

Il raid, su cui indaga la Polizia, sarebbe scattato tra le 4 e le 5 del mattino non solo in via San Rocco ma anche nelle laterali: via Giovanni di Moravia, via Nicolò di Lussemburgo, via Ottobono e via Pellegrino II.

Ecco la testimonianza di Eva Tomasin postata sul gruppo 'Sei di Udine se...': «Stanotte nella zona di via San Rocco hanno spaccato i vetri a un sacco di macchine, nelle mie hanno preso le gomme da masticare, gli spiccioli per la spesa e una piccola medaglietta di plastica raffigurante la Madonna di Castelmonte, i pantaloni da lavoro di mio marito usati... gran brutto risveglio per tanti purtroppo....».