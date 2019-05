Pakistano 21enne trovato in possesso di droga: scatta la denuncia

TARVISIO - I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tarvisio, a conclusione di un’attività finalizzata a contrastare il consumo e della cessione di sostanze stupefacenti, con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno perquisito (su disposizione della Procura di Udine) un cittadino pakistano 21enne, richiedente protezione internazionale, domiciliato a Tarvisio.

Il giovane è uno dei migranti ospitati nell’ex caserma Meloni di Coccau, ed è stato trovato in possesso di droga. Dopo il controllo effettuato dai militari dell’Arma, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti.