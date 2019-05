Europei Under 21: a Udine la cena in 'bianconero'

UDINE - Giovedì 20 giugno, in occasione dei festeggiamenti per gli Europei di calcio Under 21 organizzati dal Comune di Udine in collaborazione con l’agenzia di spettacoli 'Full Agency grandi eventi', via Poscolle sarà teatro della prima 'Cena in bianconero'. Già dal primo pomeriggio la strada verrà chiusa al traffico e addobbata a festa in collaborazione con l’associazione dei commercianti della via. La super cena sotto le stelle, che avrà inizio alle 20.30, sarà allietata dalla musica della band 'Mousique Boutique' e dal sax di Luca Capizzi.

Gli avventori potranno sia portarsi da casa cibo e tavoli (rigorosamente addobbati in bianco e nero) che ristorarsi nei numerosi locali pubblici che per l’occasione potranno disporre i propri tavoli anche in strada. Tutti i partecipanti dovranno iscriversi preventivamente e gratuitamente all’evento sulla pagina Facebook dedicata, cliccando su OTTIENI I BIGLIETTI GRATIS. L’unico vincolo sarà quello di essere vestiti in bianco e nero oltre ad avere voglia di trascorrere una calda e allegra serata in una delle più belle vie della città.