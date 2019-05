Oggi, Officina gelato gusto italiano, sbarca a Pordenone

PORDENONE - Udine, Bologna, Trieste, Barcellona. E da sabato 1 giugno anche Pordenone. 'Oggi', acronimo di 'Officina gelato gusto italiano' apre in corso Garibaldi 54. Dalle 17 e fino alle 23 degustazione gratuita per tutti: «Siamo felici di annunciarvi che sabato inauguriamo la nuova Officina! Vi aspettiamo con tante delizie anche #vegan e #lactosefree per stupire i vostri palati». Questo l'invito apparso sull'evento pubblicato su Facebook.

Il maestro gelatiere Carmelo Chiaramida, che con cura e passione studia ogni dettaglio e con mani esperte sceglie ogni frutto per lavorarlo, tostarlo, trasformarlo in paste sempre fresche e tutte naturali, è pronto a dare il benvenuto a tutti i nuovi clienti. «Venite a trovarci, scattatevi un #selfie e condividetelo su Instagram con tag @oggigelato e #myoggigelato: condivideremo le foto più belle per darvi il benvenuto!». La nuova gelateria resterà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 23.