Cena di matura: controlli su bus e autisti

UDINE - I ragazzi, per quella che è stata una delle serata più importanti della loro (ancor breve) vita, non se ne sono praticamente accorti. Ma a vegliare sulla loro sicurezza, venerdì sera, a Udine, c'erano decine di agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale impegnate a verificare i documenti dei bus della Saf utilizzati per raggiungere i luoghi delle cene e del ballo, ma anche la sobrietà gli autisti.

I controlli sono scattati poco dopo le 18 in piazza Primo Maggio (da dove sono partiti una decina di bus della Saf) e in via della Faula, nel terminal studenti (qui sono stati una ventina i mezzi in partenza). Gli agenti hanno controllato i documenti (libretto e assicurazione), ma anche lo stato di usura degli pneumatici. In ultimo hanno fatto il controllo con l'alcoltest ai conducenti. Meglio non rischiare dopo i recenti fatti di cronaca in Brianza, con un autista ubriaco che ha messo a rischio la vita dei ragazzi.

Non sono emersi particolari problemi e tutto è potuto andare avanti come da programma.