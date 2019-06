Perde il controllo della moto e finisce a terra: morto un centauro

REANA DEL ROJALE - Perde il controllo della moto su cui viaggiava, una Harley Davidson, finendo sull'asfalto. Un incidente che è stato fatale per un centauro, morto sabato notte a Reana del Rojale, in via Carbonaria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Feletto Umberto. Presenti anche i vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23. La moto si è schiantata contro uno dei segnali che delimitano una rotonda.