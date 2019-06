Camperisti a Udine, ma manca un'area attrezzata degna di questo nome

UDINE - Tappa in Friuli per un gruppo di camperisti senesi. Dopo aver fatto visita a Rivolto per le Frecce Tricolori e a Villa Manin, sono stati accolti a Udine dal presidente regionale di Federcampeggio Fvg Gianantonio Palezza, nonché presidente del Campeggio Club Udine e dal consigliere di Federcampeggio Fvg, nonchè rappresentante del Comune di Udine, Marco Valentini.

Una visita che ha fatto tornare Valentini sul tema dell'area di sosta per i camper in città di via Chiusaforte, «modesta e malservita, devastata dalla passata amministrazione». «La città - aggiunge - merita un'area dedicata e servita migliore dell'attuale. Noi camperisti continuiamo a proporre la nostra splendida Udine come itinerario turistico crocevia con numerose offerte turistiche culturali, storiche, enogastronomiche e tanto altro, ma serve un posto adatto per accogliere tutti gli appassionati».

Intanto a luglio un nuovo convegno porterà in città molti equipaggi da tutta Europa e come di consueto, il Campeggio Club Udine è pronto a offrire la migliore ospitalità possibile.