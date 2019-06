Coldiretti Pordenone: apre il Mercato coperto di Campagna Amica

PORDENONE - Conto alla rovescia per il nuovo Mercato coperto agricolo di Campagna Amica a Pordenone. L’inaugurazione è fissata per venerdì 7 giugno alle 17.30. In via Roma 4, la Coldiretti di Pordenone sta lavorando da alcune settimane per portare a termine il progetto.

Uno sbocco per le imprese di Campagna Amica, uno spazio di sviluppo dell’agricoltura di prossimità. Una rete virtuosa di aziende agricole che promuove la cultura del cibo sano, la sicurezza alimentare, con le tipicità locali che rappresentano il vero made in Italy. Una nuova comunità in centro a Pordenone, la campagna in città, un mercato nel mercato, considerato che la struttura sarà aperta il mercoledì e sabato mattina, giornate di mercato cittadino, e il giovedì pomeriggio.

«Siamo orgogliosi – dichiara Matteo Zolin, presidente provinciale di Coldiretti Pordenone -: l’agricoltura sarà protagonista in città; per il cittadino sarà come visitare in un solo luogo diverse aziende del nostro territorio con i loro prodotti e le loro esperienze. Ma non sarà solo un mercato. Contiamo di creare un punto di aggregazione. Vogliamo affermare e sviluppare l’integrazione tra il mondo agricolo e la comunità rappresentata dalle associazioni».

Il mercato avrà infatti un’area dedicata a eventi e sarà messa a disposizione di quanti vorranno usufruirne. «Il nostro primo obiettivo – spiega Antonio Bertolla, direttore dell’organizzazione agricola - è l’incontro fra produttore e consumatore: coltiviamo l’origine delle cose non sarà solo uno slogan, ma il consumatore lo potrà toccare con mano. E vogliamo creare anche un’area di aggregazione sociale, di scambio e confronto. Un luogo di educazione alimentare». Le aziende presenti al mercato proporranno tra i vari prodotti carne, quella di bovino di sola Pezzata rossa, di coniglio allevati all’aperto, quella avicola biologica, di suino fresca e i salumi. Poi gli ortaggi e frutta anche biologica, il formaggio biologico anche con caglio vegetale adatto ai vegetariani. Altri prodotti saranno proposti dalle aziende presenti in base alla stagione.