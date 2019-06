We Like Bike: il grande ciclismo arriva a San Daniele del Friuli

MARTIGNACCO - Si è conclusa con successo l'anteprima di We Like Bike svoltasi sabato 1 giugno di fronte all’interno del centro commerciale Città Fiera. L’iniziativa è stata resa possibile dal patron Antonio Maria Bardelli, che ha subito sposato entusiasticamente la kermesse sandanielese, in programma come noto dal 4 al 9 giugno.

La 'Preview di We Like Bike' ha riservato molte sorprese per quanti hanno deciso di fare una capatina nell’area suddetta del Città Fiera, all’esterno della quale, tra l’altro, c'era la possibilità di provare le cosiddette bici assistite fornite dal medesimo Mega Bike, sotto lo sguardo attento di tecnici preposti in grado di offrire ogni genere di dettaglio.



All'interno dell'area dedicata, diverse degustazioni dei prodotti gastronomici tipici del territorio dei nove Comuni nei quali sono previsti i 16 percorsi per le bike. Percorsi illustrati sia tramite dei cartelli murali, sia grazie al personale presente in fiera per tutta giornata e poi altri momenti di animazione (tra dirette Fb e interviste) finalizzati a offrire agli interessati il maggior numero di informazioni possibili riguardanti la We Like Bike. Non sono mancati gli ospiti di prestigio come i sindaci e gli amministratori dei comuni interessati, imprenditori del territorio e il vice presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana.