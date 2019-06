Bini: «Il Banco Alimentare è un esempio di solidarietà verso il prossimo»

PASIAN DI PRATO - "Il Banco Alimentare è la dimostrazione di ciò che significa adoperarsi per il prossimo: cresciuto negli anni grazie al lavoro di molti volontari, esso esprime nel modo più genuino la generosità della nostra comunità». Con queste parole, l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha commentato la sua visita alla sede dell'associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, sodalizio attivo da 30 anni nella raccolta e nella distribuzione di generi alimentari. Gli alimenti provengono da eccedenze della produzione agricola, dell'industria alimentare e della grande distribuzione. Tra questi, i prodotti non commercializzabili per difetti estetici o di imballaggio, ma che comunque risultano perfettamente integri nelle loro proprietà e pertanto idonei a essere consumati.

La rete del Banco Alimentare, attiva su tutto il territorio nazionale, nel solo 2018 ha distribuito circa 90 mila tonnellate di cibo, che è stato destinato a oltre 7.500 strutture e che ha pertanto prestato aiuto a circa 1,5 milioni di persone. Dati che, per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, ammontano a 2,9 tonnellate, di cui 593 di cibo fresco. «Numeri che parlano da soli - ha concluso Bini - a rappresentare plasticamente un'ulteriore eccellenza del Friuli Venezia Giulia: quella legata alla solidarietà di un popolo pronto a sacrificarsi a vantaggio delle persone meno fortunate».