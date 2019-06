Scoppio in via Mantova: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

UDINE - Scoppio nella pertinenza di un'abitazione di via Mantova, a Udine. Ancora non si conoscono le ragioni dell'accaduto, che ha provocato una nube di fumo nera. Il fatto si è verificato verso le 14.30 in un garage al civico 23. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Udine e un'auto dei carabinieri. La situazione è tornata sotto controllo nell'arco di pochi minuti, con i pompieri che hanno spento le fiamme e controllato se ci fossero altri materiali pericolosi nell'edificio. A esplodere non sarebbe stata una bombola di gas.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++