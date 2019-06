UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 4 giugno prevede, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

In giornata sui monti e ad est probabile variabilità con possibili locali rovesci o temporali pomeridiani, non esclusi in seguito anche verso pianura e costa. Venti a regime di brezza. Farà ancora piuttosto caldo.