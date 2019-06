Badante termina il contratto ma non vuole uscire di casa: intervengono i carabinieri

UDINE - Risolve il contratto con una badante di origine russa ma quest'ultima non ne vuole sapere di andarsene. Così il figlio è costretto a fare intervenire i carabinieri per allontanarla.

Una situazione paradossale, visto che alla donna non solo è scaduto il contratto, ma è stato versato tutto il dovuto. Quindi, all'apparenza, non avrebbe motivo per voler restare in casa dell'anziano assistito. Per questo i carabinieri, dopo aver ascoltato la versione delle parti coinvolte, l'hanno invitata ad allontanarsi.