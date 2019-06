No Borders Music Festival: dopo Mengoni ecco Daniele Silvestri

TARVISIO - E' stato annunciato il secondo concerto immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia per la nuova edizione del No Borders Music Festival, il celebre festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, geografici, etnici e sociali in un comprensorio, quello del Tarvisiano, davvero esclusivo ai piedi delle Alpi Giulie. È Daniele Silvestri, uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano, il secondo importante nome annunciato dal No Borders Music Festival che sabato 27 luglio, alle 14 (a ingresso libero), sarà protagonista ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, che saranno raggiungibili a piedi e in bicicletta per una immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito.

Silvestri dopo aver conquistato all’ultimo Festival di Sanremo il 'Premio della Critica Mia Martini', il 'Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web Lucio Dalla' e il 'Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti' con 'Argentovivo', brano dal fortissimo impatto emotivo, ha pubblicato lo scorso 3 maggio il nuovo album 'La Terra Sotto i Piedi'. È il nono album in studio del cantautore romano, un disco terreno, umano, pieno di passioni e di vita. La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e sperimentazione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico e La mia casa al fianco di Le cose che abbiamo in comune, Salirò e Quali alibi.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Fondazione Friuli, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Crédit Agricole Friuladria, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, Gore-Tex, Grolsch e ProntoAuto. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com